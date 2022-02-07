В Воронеже в аварии на перекрестке пострадала 25-летняя девушка

Фото регионального главка

ДТП произошло на улице Краснознаменной в воскресенье, 6 февраля. В столкновении двух иномарок пострадала 25-летняя жительница Воронежа. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 36-летний водитель Honda Stepwgn на нерегулируемом перекрестке, двигаясь со стороны улицы Летчика Колесниченко с левым поворотом на переулок Пушкарский, нарушил очередность проезда и влетел в Audi 100. Ею управлял 26-летний парень.

В результате в аварии пострадала пассажирка Audi, ее доставили в больницу.

Полиция продолжает проводить проверку.