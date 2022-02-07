Студентам воронежских медколледжей будут платить за работу в ковидных кол-центрах

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области назначили специальные социальные выплаты для учащихся учреждений среднего профессионального образования, которые подведомственны облздраву. За работу в кол-центрах, где проводят консультации по коронавирусу, им будут платить по 7 тысяч рублей в месяц. Соответствующее постановление правительства региона опубликовали 3 февраля.

Студенты-очники медколледжей должны будут при этом выработать ному – 72 часа в месяц. По телефону они будут отвечать на вопросы граждан о симптомах ковида, давать необходимые инструкции и связываться с теми пациентами, которые находятся на самоизоляции.

Программа продлится по март 2022 года. Выплаты будут проводить работающим с 24 января. Деньги перечислит образовательное учреждение.