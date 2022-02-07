Из Воронежа возобновят авиарейсы в Норильск

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Авиакомпания NordStar весной запустить рейсы из Воронежа в Сочи и Норильск. Об этом сообщили в международном аэропорту столицы Черноземья.

Уточняется, что летная программа стартует в середине мая 2022 года. Самолеты в Норильск будут летать по понедельникам в 15:55.

Кроме того, в мае у воронежцев будет возможность улететь в Челябинск. Авиакомпания Red Wings планирует запустить регулярные рейсы с 4 мая 2022 года.

Также в пресс-службе аэропорта напомнили, что в 2022 году аэропорт Воронеж планирует открыть 13 направлений, субсидируемых государством.