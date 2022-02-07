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Общество7 февраля 2022 5:07

Священник попросил воронежцев с автомобилями помочь медикам в пятую волну ковида

В Воронеже заработал чат помощи врачам
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронеже настоятель Тихвино-Онуфриевского храма протоиерей Николай Лищенюк обратился к автомобилистам с просьбой оказать помощь в развозе медиков к амбулаторным пациентам. Пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

По его словам, в последние дни в поликлиники поступает большое количество вызовов от пациентов. Медучреждения не справляются. Поэтому посильная помощь от неравнодушных горожан была бы очень полезна.

– Прошу вас, кто может, у кого есть машина – помогите нам. Ежедневно нужна помощь автодобровольцев, чтоб довести медиков к больным, – написал в своем посте Николай Лищенюк.

Священник призвал распространить информацию о наборе в команду автоволонтеров, потому что врачи каждый день просят о помощи, а имеющими в наличии силами сделать это уже не удается.

Напомним, во время четвертой волны в Воронеже горожане активно помогали медикам, чтобы те оперативно отрабатывали выезды к пациентам с ковидом. Во время пятой волны (а ежесуточная цифра по зараженным приближается к 5 тысячам) эта практика также могла бы помочь. Как это сделать, добровольцы могут спросить у Николая Лищенюка в WhatsApp по номеру 8-960-139-99-04. Он добавит желающих в чат помощи врачам.

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