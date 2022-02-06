Воронежский «Буран» проиграл в гостях ХК «Рязань» в овертайме

Матч с "Рязанью" выдался упорным, но "Буран" все же уступил в овертайме. Фото: с сайта ХК «Буран»

В Рязани игра «Бурана» с командами хозяев выдалась очень упорной. Счет открыли «ураганные» почти в самой середине матча – на 28 минуте. Антон Вилков реализовал большинство. На 43 минуте Валерий Бочкарев счет сравнял, но почти тут же Прохор Корбит снова вывел «Буран» вперед – 2:1. Рязанцы быстро ответили. На 45 минуте Никита Гончаров вновь сделал счет ничейным – 2:2. До конца основного времени голов обе команды больше не забивали.

Победу «Рязани» принес на третьей минуте овертайма точный бросок Дмитрия Силантьева. «Ураганных» подвела недисциплинированность, они в это время вынуждены были обороняться в меньшинстве – 2:3.

«Буран» в этой встрече заработал одно очко. Учитывая, что в предыдущей игре был разгром от воскресенского «Химика» - 1:5, это уже прогресс.

- Прекрасный матч получилась, на мой взгляд, примерно равная, могли как выиграть, так и проиграть, – сказал после матча главный тренер ХК «Буран» Михаил Бирюков. - Лично мне понравилось, как ребята из Рязани хорошо двигались, местами мы неплохо играли сегодня, очень много блокированных бросков у нас. К сожалению, когда получили пять минут большинства, не смогли выжать больше, чем одну шайбу, но, тем не менее, в меньшинстве неплохо работали. Одна ошибка игрока в овертайме свела на нет все усилия команды, немножко несдержанно выскочил со скамейки на лед, и получилось такое обидное поражение. Классный матч, едем домой, осталось четыре игры, будем готовиться и стараться брать очки в каждом матче Команде «Рязань» желаю успехов!

- Очень сложная сегодня выдалась игра, соперник был очень сильно настроен и самоотверженно очень играли, особенно в обороне, контратаки были очень опасные, - заявил после игры главный тренер ХК «Рязани» Игорь Гришин. - Тяжело нам было, не удавалось нам два периода сломать их оборону. Хорошо, что нашлись эмоции и силы, для того, чтобы в третьем периоде перегнуть игру и в овертайме победить.

«Буран» набрал 35 очков и занимает 23 место. Следующую игру «ураганные» проведут в Воронеже 11 февраля с «Торосом» из Нефтекамска. Башкирская команда идет на седьмом месте с 68 очками. Матч начнется в 19.00.