Воронежский «Факел» вторым составом крупно проиграл команде первой лиги Сербии

Именитый новичок "Факела" Владимир Дядюн на этот раз голом не отметился. Фото: с сайта ФК "Факел"

В воскресенье, 6 февраля, неудачно сложился для «Факела» вечерний контрольный матч с командой первой лиги чемпионата Сербии – ФК «Инджия».

Надо сказать воронежская команда проводила игру, по сути, вторым составом: Ещенко, Смирнов (к), Магаль (Дашаев, 46), Черов, Неплюев (Батищев, 60), Шепилов, Царукян, Файзуллин, Дядюн, Максимов, Разборов. К твердым игрокам основы можно отнести только Магаля и Максимова. Именно один из них был лучшим на поле. В первом тайме Максим Максимов сначала реализовал пенальти на 25 минуте, тем самым сравняв счет. А потом он же вывел «Факел» вперед – 2:1.

Увы, еще до конца первого тайма футболисты сербской команды забили два гола. А после перерыва еще выстрели дуплетом. Итог – разгром «Факела» - 2:5. Очевидно, что двух равноценных составов у воронежской команды пока нет.

Напомним, основной состав «Факела» сыграл вничью с командой российской Премьер-лиги ФК «Ахмат» - 3:3. За этим матчем наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Следующий контрольный матч «Факел» проведет 9 февраля. Соперник – ФК «Самгурали», команда занимает седьмое место в элите чемпионата Грузии. Время начала игры пока не определили.