40-летняя жительница Воронежа ушла из дома и не вернулась

Женщина пропала 31 января Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Воронежские поисковики разыскивают 40-летнюю местную жительницу. Анна Кайгородова ушла из дома 31 января и не вернулась. Об этом сообщили на странице «Лиза-Алерт в Воронежской области» в «ВКонтакте» в воскресенье, 6 февраля.

Женщина ростом 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. В день исчезновения была одета в красную куртку, светло-синие джинсы, черные ботинки, белую шапку. С собой взяла розовый рюкзак.

Всех, кто что-либо знает об Анне Кайгородовой, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.