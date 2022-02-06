Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 февраля 2022 16:49

40-летняя жительница Воронежа ушла из дома и не вернулась

Об Анне Кайгородовой ничего неизвестно уже неделю
Мария Щербакова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина пропала 31 января

Женщина пропала 31 января

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Воронежские поисковики разыскивают 40-летнюю местную жительницу. Анна Кайгородова ушла из дома 31 января и не вернулась. Об этом сообщили на странице «Лиза-Алерт в Воронежской области» в «ВКонтакте» в воскресенье, 6 февраля.

Женщина ростом 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. В день исчезновения была одета в красную куртку, светло-синие джинсы, черные ботинки, белую шапку. С собой взяла розовый рюкзак.

Всех, кто что-либо знает об Анне Кайгородовой, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

0