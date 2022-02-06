В центре Воронежа из горящей многоэтажки эвакуировали 5 человек

Пострадавших нет Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Квартира в многоэтажке на Ломоносова,115 загорелась утром воскресенья, 6 февраля. Сообщение пожарным поступило в 10.19. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

В двухкомнатной квартире на кухне 4х4 огнем повреждена мебель и домашние вещи на площади 10 кв.м. По информации ведомства, пострадавших нет.

- Сотрудниками ПО с вышележащих этажей эвакуировано 2 человека самовыводом и 3 человека с масками спасаемого, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар потушили в 10.35. На месте работали 24 человека. Использовали 8 единиц техники.