Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 февраля 2022 14:32

В центре Воронежа из горящей многоэтажки эвакуировали 5 человек

Пожар произошел на Ломоносова
Мария Щербакова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пострадавших нет

Пострадавших нет

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Квартира в многоэтажке на Ломоносова,115 загорелась утром воскресенья, 6 февраля. Сообщение пожарным поступило в 10.19. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

В двухкомнатной квартире на кухне 4х4 огнем повреждена мебель и домашние вещи на площади 10 кв.м. По информации ведомства, пострадавших нет.

- Сотрудниками ПО с вышележащих этажей эвакуировано 2 человека самовыводом и 3 человека с масками спасаемого, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар потушили в 10.35. На месте работали 24 человека. Использовали 8 единиц техники.

0