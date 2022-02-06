Собака Фортуна, катавшаяся в воронежских маршрутках, стала звездой Instagram

фото с сайта .instagram.com/fortuna_dog_/ Фото: Предоставлено

У собаки-путешественницы, которая каталась в воронежских маршрутках, появилась своя страница в социальной сети Instagram. Посты начали появляться в субботу, 5 февраля. На фотографиях Фортуна с новыми хозяевами.

- Я Фортуна. Мне 4 месяца. Раньше я жила одна в большом городе, но меня нашла моя семья. Теперь мне тепло и уютно, - написано в посте.

Напомним, в конце января воронежские соцсети облетели фотографии рыжего щенка, которого горожане встречали весь день в общественном транспорте. Неоднократно животное выгоняли из автобусов. Ему пришлось пересаживаться из маршрутки в маршрутку, чтобы не замерзнуть на улице.