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Общество6 февраля 2022 13:58

Собака Фортуна, катавшаяся в воронежских маршрутках, стала звездой Instagram

На станице фотографии с новыми хозяевами
Мария Щербакова
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фото с сайта .instagram.com/fortuna_dog_/

фото с сайта .instagram.com/fortuna_dog_/

Фото: Предоставлено

У собаки-путешественницы, которая каталась в воронежских маршрутках, появилась своя страница в социальной сети Instagram. Посты начали появляться в субботу, 5 февраля. На фотографиях Фортуна с новыми хозяевами.

- Я Фортуна. Мне 4 месяца. Раньше я жила одна в большом городе, но меня нашла моя семья. Теперь мне тепло и уютно, - написано в посте.

Напомним, в конце января воронежские соцсети облетели фотографии рыжего щенка, которого горожане встречали весь день в общественном транспорте. Неоднократно животное выгоняли из автобусов. Ему пришлось пересаживаться из маршрутки в маршрутку, чтобы не замерзнуть на улице.

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