Валерий Карпин понаблюдал, как воронежский «Факел» отыгрался со счета 1:3 в матче с грозненским «Ахматом»

Матч "Факела" с "Ахматом" получился очень интересным. Фото: с сайта ФК "Факел"

В воскресенье, 6 февраля, «Факел» сыграл контрольный матч против команды из российской Премьер-лиги на сборе в турецком Белеке. Грозненский «Ахмат» сейчас занимает седьмое место в таблице.

«Факел», понятное дело, выставил на матч основной состав: Городовой, Дашаев, Пейчинович (капитан), Брызгалов (Черов, 78), Дмитриев, Мендель, Магаль, Никитин, Акбашев, Разборов (Максимов, 68), Аппаев. Да и на замены выходили игроки главной обоймы: Черов и Максимов.

Грозненский «Ахмат» вышел на поле составом во многом эскпериментальным: Шелия, Пуцко, Ибишев, Быстров, Уциев, Карапузов, Коновалов, Иналкаев, Садулаев, Архипов, Альсултанов. На замену вышел Кадыров, несмотря на громкую фамилию, редко появляющийся в основе.

Игра скучать не давала. Главный тренер сборной России Валерий Карпин, пришедший понаблюдать за матчем (кстати, на заре своей карьеры он играл за «Факел»), видимо, не пожалел о своем выборе. Уже на седьмой минуте счет открыл молодой футболист «Ахмата» Турпал-Али Ибишев. «Факел» сумел отыграться в начале первого тайма. Роман Акбашев реализовал пенальти на 47 минуте.

Нападающий "Факела" Хызыр Аппаев рвется вперед. Фото: с сайта ФК "Факел"

На 61 минуте Игорь Коновалов вновь вывел грозненцев вперед. И почти тут же, на 63-й Лечи Садуллаев, казалось, сделал положение «Факела» в этом матче безнадежным – 1:3.

Однако футболисты воронежской команды не сдавались. В итоге Максим Максимов на 83 минуте после хорошей комбинации возродил интригу – 2:3. А Руслан Магаль, подключившийся к атаке, первым среагировал на отскок, забил третий гол «Факела» и свел матч к сверхрезультативной ничьей – 3:3. Вдвойне, приятно, что оба автора голов – коренные воронежцы.

Любопытно, что все контрольные матчи «Факела» в зимний перерыв с командами российской Премьер-лиги закончились вничью: с казанским «Рубином» наш клуб устроил лихую перестрелку - 4:4, а с «Нижним Новгородом» скатал скучные 0:0.

6 февраля «Факел» сыграет еще один контрольный матч. Соперник – команда первой лиги Сербии - ФК «Инджия». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.