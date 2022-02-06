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Происшествия6 февраля 2022 10:57

Мошенники попытались снять со счета воронежца миллион рублей

Звонивший представился сотрудником банка
Мария Щербакова
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Мужчина обратился в полицию

Мужчина обратился в полицию

Фото: Иван Макеев

В полицию обратился 49-летний местный житель, который чуть не стал жертвой телефонных мошенников. «Сотрудник банка» по телефону сообщил, что мужчина должен перевести деньги со своего счета на другой. При этом речь идет о миллионе рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 6 февраля.

Звонивший рассказал, что якобы злоумышленники пытались перевести деньги с его карты на счет другого гражданина. Теперь служба безопасности банка проводит расследование. Все сведения отправят в правоохранительные органы. Потерпевшему необходимо пройти регламент по сохранению лицевого счета.

Мужчина понял, что его обманывают, когда «банкир» попросил снять все деньги и перевести на другой счет. Он обратился в полицию. По факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейские устанавливают причастных.

В целом, по данным Главка, за сутки поступило семь сообщений о похищении денег с банковских счетов местных жителей. Общий ущерб составил около двух миллионов рублей.

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