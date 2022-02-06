Воронежцу грозит два года тюрьмы за вождение в нетрезвом виде

Мужчина не отрицал, что выпил перед тем, как сесть за руль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада Ларгус» в дневное время на улице 9 Января. За рулем был 51-летний местный житель. От него пахло алкоголем, а речь была нарушена. Оказалось, что мужчина садится пьяным за руль минимум второй раз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 6 февраля.

В присутствии понятых полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Алкотестер показал 0,420 мг/л. При этом мужчина не отрицал, что выпил перед тем, как сесть за руль.

Полицейские выяснили, что в январе 2019 года воронежец привлекался к административной ответственности по статье «невыполнение водителем транспортного средства требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ленинский районный суд признал его виновным. Мужчину лишили прав на полтора года. Однако водительское удостоверение в ГИБДД в срок он не сдал.

Теперь же воронежец попал под уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит два года тюрьмы.