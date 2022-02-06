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Происшествия6 февраля 2022 8:08

Житель Воронежской области избил 81-летнего односельчанина, приревновав возлюбленную

Пенсионер попал в больницу с переломом носа и ребер
Мария Щербакова
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Подозреваемому грозит 8 лет тюрьмы

Подозреваемому грозит 8 лет тюрьмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

81-летний житель села Пузево Бутурлиновского района попал в больницу с ушибом головного мозга, переломом носа и ребер. Медики обратились в полицию. Оказалось, что пенсионера из ревности избил собутыльник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 6 февраля.

Драка произошла 29 января. 33-летний хозяин дома возмутился, что гость оказывает излишние знаки внимания его возлюбленной. Пенсионер на стал скрывать симпатии к женщине. Словесная перепалка перешла в драку. Избив гостя, хозяин ушел из дома. Пенсионера обнаружила соседка, которая и вызвала скорую помощь. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Подозреваемого задержали на одной из улиц села и доставили в отдел полиции. Он дал признательные показания, объяснив свои действия алкогольным опьянением. На мужчину завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимально ему грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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