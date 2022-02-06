В Воронеже на Заставе «Мерседес» врезался в «Ладу»

"Мерседес" не уступил дорогу Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На Заставе «Мерседес Бенц» столкнулся с «Лада Веста». ДТП произошло в субботу, 5 февраля, примерно в 20.45. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Как рассказали в ведомстве, 20-летний водитель «Мерседеса» ехал по Донбасской в сторону Кропоткина. На перекрестке с Плехановской при повороте налево он не уступил дорогу «Ладе», которая двигалась по Средне-Московской со стороны улицы 3 Интернационала.

Водителя иномарки с места ДТП с травмами доставили в больницу. Автомобили получили механические повреждения. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В целом за сутки в регионе произошло 121 ДТП: 91 в Воронеже, 7 – на федеральных трассах, 23 – в районах области.