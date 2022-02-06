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Общество6 февраля 2022 6:42

В начале рабочей недели воронежцев ждет мокрый снег

Температура воздуха повысится до +2
Мария Щербакова
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Ночью вернется мороз

Ночью вернется мороз

Фото: pixabay.com

В начале рабочей недели жителей региона ждет потепление. Температура воздуха повысится до +2. Об этом сообщили в областном гидрометцентре.

В понедельник,7 февраля, в регионе облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Ветер южный ночью 5-10 м/c, днем 8-13 м/c. Температура ночью от -1 до -6, днем от -3 до +2.

В областном центре также небольшой снег. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью от -2 до -4, а днем от 0 до +2.

Во вторник, 8 февраля, облачно. Будет мокрый снег. Ветер южный ночью 8-13 м/c, днем 6-11 м/c. Температура воздуха ночью от -4 до +1, днем -2 до +3. В Воронеже ночью около 0, днем от 0 до +2.

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