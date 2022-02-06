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Общество6 февраля 2022 5:49

В Воронеже пропал 74-летний мужчина

Пенсионеру требуется медицинская помощь
Мария Щербакова
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Мужчина пропал 5 февраля

Мужчина пропал 5 февраля

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже разыскивают 74-летнего Станислава Макоева, который пропал в субботу, 5 февраля. Объявление разместил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Воронежская область». Активисты указали, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Рост мужчины 170 см, телосложение нормальное. У пропавшего седые волосы, есть лысина, карие глаза. Он был одет в ветровку кофейного цвета, бежевые брюки, черные туфли и темно-серую фуражку.

Всех, у кого есть информация о том, где находится Макоев, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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