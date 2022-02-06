Воронежские гандболисты разгромили чемпиона

Самыми результативными у «ВГТУ-Воронеж» стали Валерий Иванов (11 очков) и Никита Филев (семь). Фото со страницы ГК «ВГТУ-Воронеж» в VK.

Вчера «ВГТУ-Воронеж» в рамках чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужчин принимал на свое площадке белгородский «Технолог-Спартак». Иллюзий на тему победителя в противостоянии с лидером турнира у гостей, выигравших прошлую кампанию, не возникало.

Воронежцы уже к перерыву сделали весомую заявку на победу (19:11), и во второй половине встречи лишь нарастили перевес. Итог – 41:28 в пользу хозяев.

Самыми результативными у «ВГТУ-Воронеж» стали Валерий Иванов (11 очков) и Никита Филев (семь).

Таким образом, после вчерашнего игрового дня в активе наших земляков стало 29 очков. У омского «Скифа» - 24 балла. В ТОП-3 также входят подмосковные «Чеховские медвели-2» (19).

Сегодня, 6 февраля, команды проведут в спортивном центре «Гран-При» повторный матч. Начало – в 11:00.