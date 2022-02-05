Воронежцы стали чаще жаловаться в прокуратуру на нарушение их прав

В прокуратуре Воронежской области подвели итоги работы в 2021 году. В ведомстве отметили, что в его адрес поступило более 60 тысяч обращений на нарушение прав от жителей области. Это на 8% больше, чем годом раньше. В 2020 году было зарегистрировано 56 тысяч обращений. Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесено свыше 5 тысяч актов реагирования.

Большинство нарушений были выявлены в ходе надзора за исполнением федерального законодательства (53 тыс.), больше половины (27,4 тыс.) касались социально значимых вопросов, в том числе жилищных (3,1 тыс.) и трудовых (2,4 тыс.) прав граждан, состояния системы здравоохранения (1,2 тыс.).