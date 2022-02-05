Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 февраля 2022 13:16

В Воронежской области ищут родственников пенсионерки с потерей памяти

Дезориентированную женщину обнаружили на автовокзале в Анне
Ирина КАЗАНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото со страницы "Поисково-спасательный отряд "Черноземье" в соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы "Поисково-спасательный отряд "Черноземье" в соцсети "Вконтакте"

5 февраля в Воронежской области на автовокзале в районном центре Анна к прохожим за помощью обратилась дезориентированная пожилая женщина. С ее слов, зовут ее Глухова Татьяна Анатольевна, ей 70 лет. Больше ничего она не смогла сообщить.

Поисковики из отряда «Черноземье» просят откликнуться родственников пенсионерки и или тех, кто узнал женщину по фотографии и может помочь.

Приметы пенсионерки: рост 165 см, на правой щеке родимое пятно, на правой руке кольцо из белого металла с надписью «Спаси и сохрани». Одета в коричневую дубленку, серую вязаную шапку, черные штаны и серые сапоги.

Если Вы обладаете какой-либо информацией об этом человеке, просьба позвонить по номерам 7-961-182-95-90 или 112.

0