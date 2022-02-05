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Происшествия5 февраля 2022 14:16

В Воронеже разорившийся мебельщик «кинул» супружескую пару на 18 тысяч рублей

Злоумышленник взял деньги, а работу не выполнил
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

В полицию Воронежа обратилась 74-летняя жительница, которая рассказала о совершенном в отношении нее мошенничестве. По словам потерпевшей, она с супругом задумала заменить мебельные фасады. С этой целью они пригласили специалиста, который замерял мебель и назвал стоимость, которая показалась супругам приемлемой. В качестве предоплаты потерпевшие передали мастеру 18 тысяч рублей.

Однако в назначенный срок мастер работ у не выполнил, начал тянуть время, а потом и вовсе пропал. Супруги поняли, что стали жертвой мошенничества, и обратились в полицию.

Оперативники изучили обстоятельства произошедшего и установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 38-летний местный житель, которого задержали и доставили в отдел полиции.

-Задержанный пояснил, что действительно длительное время занимался установкой мебельной фурнитуры, но в связи с возникшими финансовыми проблемами решился на совершение противоправного деяния, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

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