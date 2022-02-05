Бдительная сотрудница банка спасла воронежскую пенсионерку от мошенников

Старушка отменила операцию и обратилась в полицию Фото: из архива «КП»

В одном из отделений воронежского банка 84-летняя пенсионерка попыталась обналичить миллион рублей, находившихся у нее на счете. Оператор поинтересовалась у бабушки, с какой целью она снимает такую крупную сумму денег. Та рассказала, что ей на телефон позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками банка и полиции, и убедительно рассказали о получивших доступ к ее счету мошенниках. Под руководством этих людей женщина приехала в банк, чтобы снять деньги и передать их «сотрудникам безопасности» на надежное хранение.

Выслушав эту историю, сотрудница банка поняла, что бабушку пытаются обмануть, и предупредила ее об этом. Женщина отменила операцию, перестала общаться с мошенниками, а затем обратилась с заявлением в полицию.

Сейчас злоумышленников ищут полицейские.