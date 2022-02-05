Воронежскому малышу со СМА повторно отказали в бесплатном уколе спасительного препарата

Фото со станицы поддержки Арсения Лихачева в соцсети "Вконтакте"

Двухлетнему воронежцу Арсению Лихачеву, который страдает спинальной мышечной атрофией, консилиум врачей повторно отказал в бесплатном уколе дорогостоящего препарата «Золгенсма». Свое решение эксперты аргументировали недостаточным весом малыша. Сеня весит всего 8 килограммов.

- Да, смайлики мало весят. Да, очевидно, что поддерживающая терапия «Рисдипламом» не помогает Арсению не только держать голову и развивать другие крупные моторные навыки, но и не помогает набирать вес, - рассказала мама малыша на его официальной странице в соцсети. - Поэтому нам нужна смена терапии. Нам нужен «Золгенсма».

Врачи предлагают вернуться к этому вопросу, когда ребенок наберет хотя бы до 10 килограммов.

Тем временем семья не сдается и продолжает сбор денег на покупку спасительного укола.