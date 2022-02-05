В этом году рачистят 27 километров реки Осередь в Воронежской области

Фото департамента природных ресурсов и экологии

В понедельник, 7 февраля, в Воронежской области объявят торги на выполнение работ по расчистке 27 километров русла реки Осередь. Реабилитацйионные работы пройдут на территории райцентра Бутурлиновки, сел Воронцовка и Александровка Павловского района и в городе Павловске. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Сейчас департамент природных ресурсов и экологии готовит документацию для проведения конкурса среди подрядчиков.

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