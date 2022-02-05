В Воронеже из-за пожара эвакуировали семерых жильцов многоэтажки

Серьезный пожар произошел в квартире дома №10 на улице Молодогвардейцев вечером пятницы, 4 февраля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в одной из комнат загорелись вещи. К месту ЧП отправились восемь спасателей. Из-за сильного задымления они приняли решение эвакуировать жильцов соседних квартир. Из подъезда вывели шесть человек, еще одного спасли непосредственно из квартиры.

Пожар удалось потушить в течение нескольких минут. По данным регионального ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

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