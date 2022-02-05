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Происшествия5 февраля 2022 7:24

В Воронеже в аварии пострадал пятилетний пассажир «Лады Веста»

Водитель машины нарушил правила при повороте
Ирина КАЗАНИНА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже на улице Донской 4 февраля произошло ДТП с участием автомобилей «Лада Веста» и «Фольксваген Джетта».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, отечественное авто двигалось по улице 45 Стрелковой дивизии со стороны улицы Антонова-Овсеенко. При повороте налево 36-летний водитель не уступил дорогу движущейся во встречном направлении иномарке под управлением 37-летнего водителя. В результате произошло столкновение, в котором пострадал пятилетний мальчик – пассажир «Лады». С травмами различной степени тяжести ребенка доставили в больницу.

По факту аварии полицейские проводят проверку.

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