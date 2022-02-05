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Общество5 февраля 2022 12:05

В воронежском сквере "Мирный" незаконно брали с автомобилистов деньги за парковку

"Предпринимателей" выдворили с территории, а установленное ограждение демонтировали
Ирина КАЗАНИНА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

На днях стало известно, что на гостевой парковке недавно открытого сквера «Мирный» на улице Кропоткина в Воронеже неизвестные лица организовали нелегальный бизнес и собирают с автомобилистов плату за стоянку машин.

- При этом они самовольно установили вдоль парковки бетонные дорожные ограничители, разместили импровизированные ограждения и сторожку, организовали видеонаблюдение, - сообщили в управе Ленинского района.

В пятницу 4 февраля, сотрудники управы Ленинского района приступили к демонтажу незаконных конструкций и ликвидации объекта. Параллельно чиновники, на основании жалоб граждан, обратились в полицию с просьбой проверить информацию о незаконном предпринимательстве.

В управе напомнили, что сквер «Мирный» был создан по инициативе горожан и при их участии. И этот место отдыха круглосуточно доступно для всех желающих без каких-либо платных услуг.

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