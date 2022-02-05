В Воронеже из-за ковида отправили на изоляцию детский дом

Фото пресс-службы правительства Воронежской области

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Воронеже перевели на закрытый тип работы детский дом на улице Острогожской. Ограничения ввели со 2 февраля по решению оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

Теперь работники детского дома заступают на дежурство и работают непрерывно 14 дней. И персонал, и воспитанников тестируют на наличие вируса не реже двух раз в месяц.

Напомним, из-за вспышки заболевания на период введенных ограничений чиновники попросили родителей не отпускать детей на улицу. Ограничения будут действовать до 17 февраля.