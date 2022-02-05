. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже создадут уличный театр. Над этим работает дирекция Платоновского фестиваля. Как отмечают организаторы, это следующий после прошлогодней лаборатории перформансов шаг в развитии современных направлений исполнительского искусства, широко представленных в мире, но пока не опробованных в столице Черноземья.

- Уличный театр широко развит во многих городах России и странах Европы, а в Воронеже, как правило, не выходит за рамки детских и корпоративных праздников. Нам интересно подготовить почву и дать толчок для возникновения и развития в Воронеже искусства уличного театра. Для этого мы проведем специальный проект – лабораторию уличного театра, в ходе которой поставят спектакль, премьера которого пройдет в июне на Платоновском фестивале. Мы верим, что в результате этого проекта в Воронеже может родиться новый и постоянно действующий творческий коллектив, который впоследствии будет активно работать на различных открытых площадках города и представлять Воронеж на фестивалях уличного искусства.

Анкеты от актеров принимают до 10 февраля, собеседование пройдет 11 февраля, встреча с наставниками и постановщиками – профессионалами уличного театра из Санкт-Петербурга, неделя мастер-классов и финальный отбор участников спектакля – в конце февраля – начале марта.

Платоновский фестиваль регулярно инициирует создание новых театральных проектов. В 2021-м прошла лаборатория перфоманса, три команды постановщиков создали работы с воронежскими артистами. В результате танцевальный проект «Новая земля» стал номинантом на главную театральную премию страны «Золотая маска».