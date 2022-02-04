Главу воронежского ЧОПа заподозрили в афере на 250 тысяч рублей

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В Бобровском районе исполняющую обязанности руководителя частной охранной фирмы заподозрили в афере при исполнении муниципального контракта. Стражи порядка выявили крупный ущерб, который был причинен бюджету. Он превысил 250 тысяч рублей. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области 4 февраля.

По версии правоохранителей, с февраля по декабрь прошлого года 55-летняя глава компании предоставила для охраны муниципального объекта сотрудников, у которых не было статуса частного охранника, то есть лицензии. Хотя по условиям договора она у них должна была быть.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ей грозит до шести лет колонии. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой.