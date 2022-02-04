В Воронеже пенсионерка, спасая накопления, перевела мошенникам 1,5 млн рублей

В Воронеже 65-летняя жительница Коминтерновского района попалась на уловку мошенников и перевела им 1,5 млн своих накоплений. При этом четверть суммы женщина взяла в кредит. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России в пятницу, 4 февраля.

Действовали злоумышленники по привычной схеме. Они позвонили и представились сотрудниками банка. После недолгого разговора убедили женщину, что ее банковский счет атаковали хакеры и пытаются похитить деньги. Чтобы их обезопасить, надо пойти в кредитную организацию, снять наличку и перевести по другим реквизитам. Старушка так и сделала. 794 тысячи рублей улетели аферистам.

К сожалению, на этом история не закончилась. Мошенники перезвонили на следующий день и заверили жертву, что на нее все же оформили кредит и его надо вернуть. Потерпевшая отдала свои персональные данные аферистам, а когда на нее «повесили» кредит, то сняла деньги и перевела им еще 260 тысяч рублей.

Опомнившись, женщина пошла в банк, а оттуда ее послали в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).