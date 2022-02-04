В Воронежской области «криминальные авторитеты» вымогали у мужчины 30 тысяч рублей

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В Новохоперском районе будут судить за вымогательство 58 и 61-летних местных жителей. Следственное отделение МВД завершило расследование их уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Об этом сообщили в региональном главке 4 февраля.

По версии следствия, инцидент произошел 28 февраля 2020 года. Приятели под угрозами решили добиться денег от 38-летнего мужчины, бывшего в отношениях с приемной дочерью одного из них. Вымогатели позвонили «жертве» и, представившись криминальными авторитетами, сообщили, что подъедут обсудить конфликт. 38-летний отец поехал на встречу. Там ему «авторитеты» объяснили, что цена вопроса – 30 тысяч рублей. И деньги должны быть у них через час и уехали. Недолго думая, местный житель обратился в полицию. Стражи порядка задержали молодчиков тот же день при передаче денежных средств.

К слову, в ходе следствия падчерица одного из обвиняемых, якобы из-за конфликта с которой у потерпевшего и вымогали 30 тысяч, пояснила, что своему отчиму о конфликте не рассказывала и помощи не просила.

Обвиняемые частично признали вину в инкриминируемом деянии, в содеянном раскаялись.