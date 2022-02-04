Главный онколог Воронежской области рассказал, как защититься от ковида раковым больным

На встрече с журналистами, посвященной Дню борьбы с онкологическими заболеваниями, главный онколог Воронежской области Иван Мошуров рассказал, что заражение коронавирусом для раковых пациентов может стать роковым и почти всегда в этом случае болезнь обостряется.

По мнению Ивана Петровича, основным средством профилактики заражения ковидом является вакцинация. Однако для онкопациента важно выбрать момент, когда последствия этой процедуры будут иметь минимальную нагрузку на организм.

- Целесообразно это сделать за две недели до курса химиотерапии или оперативного вмешательства, либо через четыре недели после них, - считает Мошуров.

Такие предосторожности связаны с напряженной работой иммунитета онкапациентов в период лечения.