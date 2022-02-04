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Общество4 февраля 2022 14:07

В Воронеже построят радиотерапевтический корпус для лечения онкобольных

Его стоимость составит 1,6 миллиарда рублей
Ирина КАЗАНИНА
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Иван Мошуров встретился с журналистами в День борьбы с раковыми заболеваниями

Иван Мошуров встретился с журналистами в День борьбы с раковыми заболеваниями

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ближайшие три года в Воронеже возведут новый радиотерапевтический корпус для лечения онкологических больных. Об этом журналистам рассказал главный онколог Воронежской области Иван Мошуров. По его словам, уже есть договоренность о софинансировании строительства из федерального бюджета.

- В 2023 году на строительство направят по 400 миллионов из федерального и регионального бюджетов, в 2024 еще по столько же, - рассказал Иван Петрович. – Таким образом общая стоимость нового корпуса составит 1,6 миллиарда рублей. В течение 2022 года предстоит подготовить проектную документацию.

Уже известно, что учреждение появится на месте старого онкологического корпуса на улице Электросигнальной. Строительство нового объекта позволит улучшить качество и условия радиологического лечения пациентов с раковыми заболеваниями.

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