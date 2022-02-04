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Общество4 февраля 2022 13:45

В Воронеже семье незаконно отказали в выплатах на детей от 3 до 7 лет

Добиться правды помогла прокуратура
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Воронежской семье отказали в назначении ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры в пятницу, 4 февраля.

Родители обратились в надзорное ведомство с просьбой помочь в разрешении ситуацию Сотрудники прокуратуры посчитали решение незаконным и обратились в суд. Тот их удовлетворил.

После этого отдел социальной защиты населения Коминтерновского района вынес решение о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка.

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