В Воронеже семье незаконно отказали в выплатах на детей от 3 до 7 лет

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежской семье отказали в назначении ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры в пятницу, 4 февраля.

Родители обратились в надзорное ведомство с просьбой помочь в разрешении ситуацию Сотрудники прокуратуры посчитали решение незаконным и обратились в суд. Тот их удовлетворил.

После этого отдел социальной защиты населения Коминтерновского района вынес решение о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка.