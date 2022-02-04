Воронежские пенсионеры получили прибавку выше инфляции

Повышение коснется 537,7 тыс. человек Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 3 февраля неработающие воронежские пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты. Как сообщили в ПФР по Воронежской области, это около 537,7 тыс. человек. Для них страховые пенсии увеличились на 8,6%, что выше уровня инфляции за 2021 год (по данным Росстата, 8,4%).

В ПФР добавили, что вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь. Дело в том, что с 1 января выплаты увеличили на 5,9%, а с февраля на федеральном уровне их дополнительно проиндексировали до 8,6%.

Прибавка у каждого пенсионера индивидуальна. Она зависит от размера получаемой пенсии.

- К примеру, если страховая пенсия по инвалидности на конец прошлого года составляла 11 487 рублей, в результате индексации выплата увеличится на 988 рублей и составит 12 475 рублей, - пояснили в ПФР. - Если пенсия по старости на конец года составляла 18 626 рублей, после индексации она увеличится на 1 602 рубля и составит 20 228 рублей.

С среднем прибавка составляет 1,4 тыс. рублей в месяц. А средний размер пенсии достиг 17 703 рублей.