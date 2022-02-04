Сирота получил квартиру в Воронеже после вмешательства прокуратуры

Прокуратура провела проверку по делу о не предоставлении жилья сироте из Воронежа. Как оказалось, он остался без родителей еще в детстве, своего у него не было. Несмотря на то, что мужчина встал на учет для получения квартиры от государства, ее он так и не получил.

Власти региона не выполнили возложенную на них законом обязанность. Тогда сирота обратился в правоохранительные органы и попросил помочь разобраться в этом вопросе.

Прокурор обратился в суд с требованием исполнения своих обязанностей профильными органами и предоставления сироте его законной квартиры. Суд его удовлетворил. И мужчине была предоставлена благоустроенная квартира.