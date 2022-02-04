Воронежские волейболисты победили «Дагестан»

Игра с "Дагестаном" получилась очень интересной, и победа в такой борьбе вдвойне ценна. Фото: cspsk-vrn.ru

В подмосковном Обнинске стартовал шестой тур чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги «Б». В первом матче воронежский клуб «Кристалл-Черкизово» встретился с соседом по турнирной таблице волейбольным клубом «Дагестан». Наши спортсмены занимали второе место, а соперник третье. Поэтому неудивительно, что встреча получилась очень упорной.

Первую партию уверенно выиграли волейболисты Махачкалы 25:17, а вот во второй воронежцы вырвались вперед в начале - 9:2. Однако в конце они позволили себя догнать. И все же в итоге оказались сильнее, когда счет уже шел на «больше» - «меньше» - 28:26, и 1:1 по партиям.

В третьей партии «Кристалл» снова уступил — 19:25. Зато в четвертой воронежцы смогли возродить интригу. Игра проходила в равной борьбе, но слаженные командные действия позволили «Кристаллу-Черкизово» выиграть партию со счётом 25:22. В тай-брейке уже намного увереннее смотрелись воронежцы. Они выиграли пятую партию со счетом 15:11, а с ней и весь матч - 3:2.

- «Кристалл-Черкизово» одержал победу над одним из лидеров сегодняшнего чемпионата. Наши парни в очередной раз проявили волю к победе. Она стала уже 15-й для нашей команды в этом сезоне, - отметил президент федерации волейбола Воронежской области Игорь Балашев.

Впереди у «Кристалла-Черкизово» еще одна встреча с «Дагестаном». Она пройдет 5 февраля. А запланированные на 4 и 6 февраля матчи с волейбольным клубом «Грозный-2» не состоятся. Они перенесены на другие сроки.