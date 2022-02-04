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Происшествия4 февраля 2022 12:03

В заказнике под Воронежем вырубили дубы на 15 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области возбудили уголовное дело о вырубке деревьев на территории государственного заказника в особо крупном размере. Поводом для этого послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 4 февраля.

Там пояснили, что факт незаконной вырубки природоохранная прокуратура выявила на территории Тресвятского участкового лесничества. Он находится в границах государственного природного заказника федерального значения «Воронежский». Браконьеры вырубили деревья породы «дуб черешчатый».

Ущерб, причиненный лесным насаждениям, оценили не немалую сумму – более 15 млн рублей. На основании материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Ведется следствие.

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