В заказнике под Воронежем вырубили дубы на 15 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области возбудили уголовное дело о вырубке деревьев на территории государственного заказника в особо крупном размере. Поводом для этого послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 4 февраля.

Там пояснили, что факт незаконной вырубки природоохранная прокуратура выявила на территории Тресвятского участкового лесничества. Он находится в границах государственного природного заказника федерального значения «Воронежский». Браконьеры вырубили деревья породы «дуб черешчатый».

Ущерб, причиненный лесным насаждениям, оценили не немалую сумму – более 15 млн рублей. На основании материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Ведется следствие.