Мэр Вадим Кстенин рассказал о планах благоустройства отдаленных микрорайонов Воронежа

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Мэр Вадим Кстенин и депутат ГосДумы Аркадий Пономарев побывали на нескольких объектах в Масловке, а также в микрорайонах Никольское, Таврово и Семилукские выселки в Воронеже. Они обсудили перспективы их развития и возведение здесь нескольких социальных объектов. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации 3 января.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

У школы № 77 появится новая пристройка

В числе первых Вадим Кстенин и Аркадий Пономарев осмотрели пристройку к школе №77 на 370 учащихся в Масловке. Построенное еще в 1968-м году основное здание к нашему времени оказалось переполненным. Требовалось расширение. И в конце прошлого года начали возводить пристройку на средства, выделенные по решению губернатора Александра Гусева. Стоимость работ по контракту составляет 230 млн рублей, а завершиться они должны в этом году. Новое здание будет четырехэтажным. Помимо учебных классов здесь разместят столовую, спортивный и актовый залы.

Осмотрев объект, Вадим Кстенин поручил в кратчайшие сроки подготовить смету по необходимым видам работ для обновления основного здания школы №77:

– Мы договорились с губернатором Воронежской области Александром Гусевым о том, что отныне все пристройки, которые будем возводить, необходимо делать в комплексе с основным зданием, то есть, надо предусматривать, например, ремонт фасадной части основного здания, кровли. Необходимо провести обследование и в сжатые сроки составить смету необходимых работ, чтобы в дальнейшем обновить и существующую школу, – подчеркнул глава Воронежа.

В Масловке построят поликлинику

Затем делегация осмотрела участок на улице Полякова, на котором возведут новую поликлинику. Сейчас жителей Масловки и миркрорайона Никольское обслуживает медучреждение №22. Главврач Александр Попов рассказал о нехватке площадей в 70%. Если в Никольском у городской поликлиники есть отдельное здание, то в Масловке подразделение располагается на первых этажах двух жилых домов.

– В конце прошлого года удалось решить земельный вопрос и выделить участок под строительство, в настоящее время областной департамент строительства проводит предпроектные работы, чтобы в следующем году разработать проектно-сметную документацию с последующим строительством поликлиники. Это решит многие вопросы, а – главное – значительно повысит эффективность работы медицинского учреждения и комфорт для посетителей, – рассказал Александр Попов.

Аркадий Пономарев заметил, что необходимо еще раз обсудить этот вопрос с областными коллегами, чтобы проектные работы, по возможности, начали уже в этом году.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Обновление ждет и путепровод

Местные жители обеспокоились состоянием путепроводом через железнодорожные пути на улице Лызлова. Мэр поручил руководителю дорожного хозяйства Олегу Котову ускорить разработку проектно-сметной документации по его ремонту. Работы на объекте будут проводить поочередно: с начала на одной стороне, потом на другой. Дорожники обновят на путепроводе покрытие, заменят деформационные швы и приведут в порядок опоры. Работы планируют провести до конца года. Необходимо только согласовать технологические окна, так как под мостом проходит железная дорога.

– Сроки будут зависеть, в первую очередь, от длительности этих окон. Поэтому прошу вас заранее начать прорабатывать эти вопросы с «РЖД», чтобы не затягивать и провести ремонт путепровода в максимально сжатые сроки, — поручил Вадим Кстенин.

Помимо ремонта путепровода в Воронеже установят наружное освещение вдоль дорог, ведущих к микрорайонам Таврово и Никольское. В последнем также планируют построить культурно-досуговый центр, участок для него уже определили. Также специалисты разработали трехлетнюю программу по асфальтированию дорог и обустройству тротуаров в частном секторе.

Ирина Шабанова