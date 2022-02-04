Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Пожарные спасли провалившегося под лед рыбака в воронежской Усманке

Инцидент произошел утром 30 января. Мужчина провалился под лед в реке Усманке в Новоусманском районе. На помощь ему пришли пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области 4 февраля.

Пожилой мужчина, рыбачивший на Усманке, не смог сам выбраться из полыньи – мешала тяжелая зимняя одежда.

– Оценив обстановку, начальник караула Семен Гребенщиков принял единственное, на тот момент, верное решение - наиболее подготовленного пожарного, Алексея Дегтярева, закрепить пожарной веревкой и отправить ползком с лестницей-штурмовкой к полынье, где находился мужчина, – пояснили в МЧС.

Как только Алексей добрался до полыньи, используя лестницу для увеличения площади опоры на лед, схватил мужчину под руки, и пожарные при помощи веревки, вытащили обоих на берег

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

Спасатели еще раз предупредили воронежцев – будьте внимательны во время зимней рыбалки. На сегодняшний день толщина льда в среднем по акватории воронежского водохранилища составляет 30-40 см. Но риск провалиться есть даже в крепкие морозы.