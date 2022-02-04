Под Воронежем мужчина изрезал ножом собутыльника

Сотрудники Следственного комитета работают на месте преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 37-летнего жителя Каширского района. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, 3 ноября 2021 года 64-летний мужчина в своем доме на улице Космонавтов села Каширское выпивал с 37-летним местным жителем. У собутыльников возник конфликт на бытовой почве. Гость нанес хозяину кухонным ножом несколько ранений в живот и грудь, а потом рассказал о том, что наделал, знакомой. Женщина вызвала полицию и скорую. Раненого мужчину отвезли в больницу. Врачи пытались его спасти, но безуспешно. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало проникающее ранение живота. Убийцу арестовали.

- На предварительном следствии 37-летний мужчина, ранее судимый за кражи, признал свою вину, подтвердив показания в ходе их проверки на месте преступления. Его вина также подтверждается иными собранными по уголовному делу доказательствами, – сообщил и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.