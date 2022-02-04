У главного тренера воронежского «Бурана» родился третий сын

Семья Бирюковых 3 февраля пополнилась еще одним мальчиком. Фото: с официальной страницы ХК "Буран" ВКонтакте. Фото: другой источник.

В четверг, 3 февраля, супруга Эльвира родила главному тренеру «Бурана» Михаилу Бирюкова третьего сына. Малыша-крепыша весом 4 килограмма 100 граммов назвали Федором, сообщили на странице воронежского хоккейного клуба.

«КП-Воронеж» от всей души поздравляет счастливых родителей с пополнением в семье!

Напомним, на днях стало известно о том, что впервые стал отцом вратарь воронежской футбольной команды «Факел» Алексей Городовой. У него тоже родился мальчик. Назвали его Максимом.