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Общество4 февраля 2022 8:35

У главного тренера воронежского «Бурана» родился третий сын

Мальчика назвали Федором
Юрий КОЗЛОВ
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Семья Бирюковых 3 февраля пополнилась еще одним мальчиком. Фото: с официальной страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Семья Бирюковых 3 февраля пополнилась еще одним мальчиком. Фото: с официальной страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

В четверг, 3 февраля, супруга Эльвира родила главному тренеру «Бурана» Михаилу Бирюкова третьего сына. Малыша-крепыша весом 4 килограмма 100 граммов назвали Федором, сообщили на странице воронежского хоккейного клуба.

«КП-Воронеж» от всей души поздравляет счастливых родителей с пополнением в семье!

Напомним, на днях стало известно о том, что впервые стал отцом вратарь воронежской футбольной команды «Факел» Алексей Городовой. У него тоже родился мальчик. Назвали его Максимом.

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