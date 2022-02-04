В Воронежской области обнаружили 14 случаев «омикрона»

Теперь приход "омикрона" в Воронежскую область подтверждают и начавшиеся лабораторные исследования тестов на этот новый штамм ковида. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи подтвердили диагноз «омикрон» у 14 жителей Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Среди заболевших пять мужчин, пять женщин и трое детей. Напомним, первый случай «омикрона» в Воронежской области был у студентки, приехавшей из африканской страны Бурунди. Девушка перенесла заболевание легко.

Не исключено, что взрывной рост заболеваний в Воронежской области (на утро четверга, 3 февраля, новых заболеваний было уже более 3 тысяч) связан именно с «омикроном».

- Очень на это похоже. «Омикрон» характеризуется высокой вероятностью заражения, но относительно легким в большинстве случаев течением болезней, - отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней ВГМУ имени Бурденко Светлана Кокорева. – Если бы при таком росте заболеваний, как у нас наблюдается сейчас, заражались бы «Дельтой», то врачам бы пришлось иметь дело с гораздо большим числом тяжелых случаев. Сильно пугаться «омикрона» точно не стоит: профилактика и лечение ничем не отличается от других штаммов ковида.

Возможно, такое относительно малое количество выявленных случаев «омикрона» связано с тем, что тестирование на него начали проводить совсем недавно. И сейчас, видимо, появились только первые результаты лабораторных исследований.