В Воронеже водитель «Фольксвагена» врезался в столб

"Фольксваген" после удара о столб. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В четверг, 3 февраля, в микрорайоне Сомово у дома № 124 на улице Липецкой случилась авария. 26-летний водитель «Фольксвагена-Джетта», ехавший со стороны Хабаровской в направлении улицы Изыскателей, не справился с управлением и врезался в электрический столб. К счастью, тяжелых травм он не получил. Мужчина нашел в себе силы, чтобы добраться до больницы самостоятельно. Там ему оказали первую помощь.

- Всего в Воронежской области 3 февраля случилось 128 ДТП, из них в Воронеже – 94, на дорогах в районах – 28 и еще 6 – на федеральных трассах. В четырех авариях получили травмы пять человек, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Задержаны и оштрафованы семь пьяных водителей.