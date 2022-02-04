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Общество4 февраля 2022 7:00

СМИ: в Воронежской области задержали помощника прокурора одного из районов

По данным ряда источников, его задержали сотрудники ГИБДД
Олег КУЗНЕЦОВ
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Официально задержание помощника прокурора пока не подтверждают.

Официально задержание помощника прокурора пока не подтверждают.

Фото: из архива «КП»

Несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о задержании помощника прокурора одного из районов Воронежской области в Семилуках. Он якобы в ответ на требование инспекторов ГИБДД отказался проехать в отдел полиции, и пришлось вызывать на подмогу сотрудников других силовых ведомств. Возможная причина задержания – попытка дать взятку гаишнику. Официально в силовых структурах эту информацию не подтверждают.

Кстати, ранее ужесточили наказание бывшему прокурору Грибановского района Алексею Бобро. Вместо 1,5 года колонии общего режима он получил 2,5 года. В суде посчитали доказанным то, что сотрудники ГИБДД Грибановского района регулярно собирали деньги для Алексея Бобро, чтобы тот не проводил проверки и не обращал внимание на их служебные «косяки».

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