В Воронеже сгорел дом

Пожарные тушили дом около получаса. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Днем в четверг, 3 января, в Ленинском районе загорелся двухквартирный жилой дом на переулке Цветной.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 14.40. На место ЧП выезжали четыре пожарные машины с 16 нашими сотрудниками, - сообщили в региональном ГУ МЧС. - В ходе тушения огня удалось избежать взрыва, опасность была, так как в доме был пропановый баллон. Его вытащили на улицу. Огонь в итоге потушили в 15.15. Пламя успело уничтожить всю крышу дома. В первой квартире повреждены огнем ванная 2х3м и комната 4х4м. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.