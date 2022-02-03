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Общество3 февраля 2022 17:05

К воронежскому микрорайону подъехала военная техника

Горожане заметили зенитные комплексы «Панцирь-С1»
Мария Щербакова
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ЗВО проводит учения

ЗВО проводит учения

Фото: с сайта ЗВО.

В четверг, 3 февраля, воронежцы выложили в социальное сети «ВКонтакте» фотографии с военной техникой в микрорайоне Шилово. Зенитные ракетно-пушечные комплексы подобрались близко к жилым домам.

Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), «Панцирь-С1» заступили на боевое дежурство в рамках учений войск противовоздушной обороны.

Военные отрабатывали прикрытие зенитных ракетных систем С-300ПМ2, а также навыки борьбы с тепловыми ловушками авиации «противника». Им предстояло выполнить защиту воздушного пространства региона в условиях постановки радиоэлектронных помех.

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