К воронежскому микрорайону подъехала военная техника

ЗВО проводит учения Фото: с сайта ЗВО.

В четверг, 3 февраля, воронежцы выложили в социальное сети «ВКонтакте» фотографии с военной техникой в микрорайоне Шилово. Зенитные ракетно-пушечные комплексы подобрались близко к жилым домам.

Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), «Панцирь-С1» заступили на боевое дежурство в рамках учений войск противовоздушной обороны.

Военные отрабатывали прикрытие зенитных ракетных систем С-300ПМ2, а также навыки борьбы с тепловыми ловушками авиации «противника». Им предстояло выполнить защиту воздушного пространства региона в условиях постановки радиоэлектронных помех.