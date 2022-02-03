Вход в Воронежский заповедник станет платным

Нарушителям грозит штраф Фото: pixabay.com

С 1 марта вход на территорию Воронежского государственного заповедника будет платным. За билет надо будет отдать 135 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника в четверг, 3 февраля.

Гости смогут посетить Центральную усадьбу, экскурсионные объекты, погулять по экотропам «Заповедная сказка» и «Черепахинская». Собранные деньги пойдут на развитие заповедника. Безбилетникам грозит штраф.

Введение платы в пресс-службе объяснили соответствующим постановлением правительства РФ.

- Так, для ООПТ федерального значения, которым является Воронежский государственный заповедник, плата за посещение территории должна составлять не менее 1 % от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за одно посещение, - пояснили в пресс-службе.

Гулять по заповеднику бесплатно могут жители населенных пунктов, которые расположены в границах ООПТ. Также от платы освобождаются льготники, к примеру, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, дети, малоимущие и многодетные семьи.