Воронежские спортсменки завоевали еще две медали на первенстве России по джиу-джитсу

Екатерина Колюкаева (справа) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Награды на первенстве России в Санкт-Петербурге получили Екатерина Колюкаева и Анна Кононенко, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. К соревнованиям девушек подготовил тренер Владимир Бебнев.

Екатерина Колюкаева выступала в разделе «файтинг» среди спортсменок не старше 18 лет. В весовой категории до 44 кг она заняла третье место. Ее подруга по команде Анна Кононенко тоже завоевала бронзовую награду. Она продемонстировала свое мастерство в разделе «не-ваза». Анна выступала среди девушек до 14 лет в весе до 40 кг.

- Для спортсменок это были первые соревнования такого уровня. Они стали призерами - выступили на твердую четверку, — прокомментировал выступление девушек главный тренер сборной Воронежской области по джиу-джитсу Владимир Бебнев.

Напомним, ранее в рамках чемпионата страны, который также проходил в Санкт-Петербурге, воронежцы завоевали две медали. Мане Варданян стала серебряным призером, а Вероника Коренюгина - бронзовым. Еще несколько наград наши спортсмены завоевали в первенстве страны. Серебро получила Екатерина Грошева, а Алиса Никулина, Анна Галыч и Анна Татур замкнули тройку призеров.