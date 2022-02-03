Ночной клуб в центре Воронежа закрыли на 14 суток за нарушение антиковидных правил

После концерта в тесной раздевалке скопилось много подростков. Фото: Инстаграм.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку в клубе «Аura» (проспект Революции, 56). Санитарные врачи наведались туда после наделавшего много шума сообщения матери одной из девочек, пришедших туда на концерт, о давке в раздевалке и других безобразиях.

В ходе проверки выяснили, что представители юридического лица – ООО Аура», в ведении которого находится клуб, не приняли меры по ограничению (отмене) проведения массового развлекательного мероприятия с 17.00 до 20.15 22 января (видимо, имелся в виду тот самый концерт). Это посчитали нарушением ограничительных мер в период пандемии ковида.

- На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности организации. Материал проверки направили в Центральный районный суд Воронежа. Там 31 января вынесли постановление о приостановлении деятельности организации на 14 суток, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.