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Общество3 февраля 2022 14:51

Ночной клуб в центре Воронежа закрыли на 14 суток за нарушение антиковидных правил

Санитарные врачи провели проверку после сообщений о давке в раздевалке «Ауры»
Юрий КОЗЛОВ
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После концерта в тесной раздевалке скопилось много подростков.

После концерта в тесной раздевалке скопилось много подростков.

Фото: Инстаграм.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку в клубе «Аura» (проспект Революции, 56). Санитарные врачи наведались туда после наделавшего много шума сообщения матери одной из девочек, пришедших туда на концерт, о давке в раздевалке и других безобразиях.

В ходе проверки выяснили, что представители юридического лица – ООО Аура», в ведении которого находится клуб, не приняли меры по ограничению (отмене) проведения массового развлекательного мероприятия с 17.00 до 20.15 22 января (видимо, имелся в виду тот самый концерт). Это посчитали нарушением ограничительных мер в период пандемии ковида.

- На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности организации. Материал проверки направили в Центральный районный суд Воронежа. Там 31 января вынесли постановление о приостановлении деятельности организации на 14 суток, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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